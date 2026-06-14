La Alameda de la República: historia, memoria e identidad

La remoción de la plana gerencial de la EPS SEDA Huánuco y la elaboración de un plan de contingencia antes de julio de este año fueron los principales acuerdos alcanzados durante una reunión de trabajo encabezada por el alcalde provincial, Antonio Jara Gallardo, con representantes de diversas instituciones vinculadas al sector saneamiento.

En el encuentro participaron integrantes de la Comisión Regional Anticorrupción de Huánuco (CRA-Huánuco), el presidente ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), Eleazar Torres Ybañez, así como representantes de la Gerencia General de la EPS SEDA Huánuco.

Como resultado de la reunión, acordaron que la empresa prestadora deberá elaborar y presentar un plan de contingencia hasta julio próximo, con el objetivo de contar con una herramienta de gestión que permita afrontar las dificultades operativas que enfrenta actualmente. Asimismo, la Comisión Regional Anticorrupción asumirá la labor de supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de este compromiso.

PIDEN DESTITUCIONES

Otro de los acuerdos adoptados fue solicitar formalmente al Consejo Directivo del OTASS la remoción de la plana gerencial de SEDA Huánuco. Según informaron, este pedido fue planteado inicialmente de manera verbal durante la reunión, en atención a las preocupaciones expresadas por las autoridades respecto a la gestión de la empresa.

Además, anunciaron que remitirán información relacionada con los cuestionados cobros efectuados por la EPS SEDA Huánuco a las entidades competentes, con el propósito de que se realicen las investigaciones correspondientes en los ámbitos administrativo y penal.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan garantizar una gestión más eficiente y transparente en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como atender las demandas y preocupaciones expresadas por la ciudadanía.

CUESTIONAMIENTOS

La reunión también estuvo marcada por cuestionamientos de algunos actores sociales y políticos. La regidora de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Sherli Morales, y el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Huánuco, Alfredo Quispe, expresaron su malestar por no haber sido admitidos en la reunión.

Quispe aseguró que su intención era exponer las quejas de los usuarios del servicio de agua potable y los presuntos cobros irregulares que vienen denunciando.

“No es posible que nos prohíban el ingreso a esta reunión cuando nuestro único propósito es dar a conocer el malestar de los usuarios de SEDA Huánuco. Hemos presentado más de 150 denuncias por cobros irregulares. Ahora nos niegan el ingreso por orden de la procuradora, argumentando que estoy participando como candidato”, manifestó.

Por su parte, la regidora Sherli Morales cuestionó la decisión de impedir su ingreso, así como a periodistas de diversos medios de comunicación local.

“¿Qué esconden? ¿Por qué no permiten el ingreso si desde el 2023 estoy involucrada en la problemática del servicio de agua potable y, como regidora, tengo la función de fiscalizar? La campaña de Elecciones Regionales y Municipales aún no empieza porque ni siquiera existen candidatos inscritos”, declaró.

Hasta el cierre de esta edición, no hubo un pronunciamiento público de la presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción, Krupskaia Beraún, respecto a los cuestionamientos formulados por ambos representantes.