El diputado Harvey Colchado anunció un proyecto de ley orientado a reforzar la lucha contra el crimen organizado. La iniciativa plantea considerar como delito la sola posesión de mensajes, imágenes, fotografías u otras comunicaciones de contenido extorsivo encontradas en los dispositivos de personas investigadas.

De acuerdo con Colchado, estos elementos podrían servir como evidencia durante una intervención y permitir el inicio de acciones penales.

La propuesta también contempla recurrir a técnicas especiales de investigación, como la intervención de comunicaciones, para establecer posibles vínculos entre un investigado y otros integrantes de una organización criminal.

El parlamentario explicó que la iniciativa surgió de un trabajo iniciado aproximadamente dos años atrás, cuando formaba parte del Observatorio del Delito y sostenía reuniones con agentes especializados en casos de extorsión, secuestro y otros delitos violentos.

La propuesta además establece que la posesión de este tipo de comunicaciones podría ser considerada un agravante cuando exista una organización criminal involucrada.