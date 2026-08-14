El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, anunció el levantamiento de la medida de protesta en la región luego de la firma de un acta de compromisos con dirigentes de distintos sectores y representantes de los transportistas.

Gambini explicó que los acuerdos se alcanzaron después de los anuncios realizados por la presidenta Keiko Fujimori y los ministros de Economía y de Energía y Minas para atender la crisis de combustible.

El documento fue suscrito por representantes del transporte fluvial, mototaxistas, transporte acuático de carga pesada y transporte terrestre de cuatro ruedas.

El gobernador indicó que entregará el acta a cada dirigente para que retornen a sus bases y dispongan el levantamiento de los bloqueos. Entre los compromisos figura la habilitación de nueva infraestructura de almacenamiento, con un reservorio de 20.000 barriles de capacidad.

Como parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo, Fujimori informó que el Gobierno aplicará un subsidio focalizado de entre 15% y 20% para reducir el impacto del incremento del precio de los combustibles.