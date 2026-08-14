Los integrantes de una banda delictiva atacaron a dos adolescentes para robar sus pertenencias de valor. El hecho delictivo ocurrió por inmediaciones del parque del asentamiento humano Miguel Grau, en el distrito de Pueblo Nuevo (Chincha). Según referencia de los agraviados, los asaltantes usaron arma de fuego para amenazarlos y luego de la comisión del delito escaparon a bordo de un mototaxi con dirección desconocida.

Ataque a menores

Las eventuales víctimas André y Rodrigo estaban manipulando sus celulares sin notar ningún movimiento sospechoso. Sin embargo, presuntos raqueteros habían observado que ellos estaban desprotegidos y que por la zona no había presencia de policías. Con todo a su favor, los pillos se acercan hasta los adolescentes, quienes permanecían distraídos y no consiguieron librarse de los bandidos.

Fueron dos sujetos los que viajaban en la parte posterior del motorizado los que bajaron con arma de fuego en su poder para amenazar a los jóvenes exigiendo la entrega de sus pertenencias, como los celulares. Los agraviados no contaron con ayuda pese a estar en un lugar de concurrencia familiar. Por el temor a resultar heridos ambos accedieron a entregar sus móviles a uno de los asaltantes.

Los involucrados en el atraco regresaron al mototaxi en donde esperaba el tercer integrante de la banda y escaparon con dirección desconocida. Los vecinos al salir de sus casas alertados por los gritos de ayuda encontraron a los agraviados, quienes relataron lo que acaba de suceder. El caso fue comunicado a la policía, que al llegar recibieron la denuncia de las víctimas para iniciar con la búsqueda de los responsables.

Se presume que los autores de este hecho serían responsables de otros latrocinios ocurridos al paso en las calles del populoso distrito en agravio de desprevenidos ciudadanos. En ese sentido, los vecinos solicitaron a la policía y al personal de serenazgo intensificar el patrullaje en ese sector para la protección de los padres y sus hijos que concurren al parque para recrearse.

EL DATO: Los agraviados relataron a las autoridades policiales que los atacantes contaban con arma de fuego para cometer la fechoría. El caso viene siendo investigado por los agentes de la comisaría de Pueblo Nuevo.

-2 integrantes de la banda estuvieron a cargo del asalto y robo.

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