Cerro Verde operará planta La Enlozada hasta el final de su actividad y aumenta el uso del agua tratada

La planta de tratamiento de aguas residuales La Enlozada continuará bajo la operación de Cerro Verde hasta el 31 de diciembre del 2060, fecha en que terminará su actividad extractiva del cobre. Además ejecutará la segunda etapa de la planta y a cambio, incrementará el uso del agua tratada para sus operaciones mineras.

Según el octavo convenio específico que firmaron entre Sedapar y Cerro Verde en junio, Cerro Verde elaborará los estudios necesarios y asumirá la ejecución gradual, operación y mantenimiento de la segunda fase de La Enlozada. Con esta ampliación, la capacidad de tratamiento de agua residual doméstico pasará de 1,800 a 2,800 litros por segundo de manera progresiva.

Como parte de las nuevas condiciones, la minera incrementará el volumen de agua tratada que utiliza para sus operaciones. Pasará de 1 metro cúbico por segundo (m3/s) a 1.5 m3/s, es decir, tendrá un incremento de 0.5 m3/s.

Convenio entre Sedapar y Cerro Verde (Fuente: Sedapar)

INVERSIÓN EN PROYECTOS PRIORIZADOS

Según el convenio, la inversión total de Cerro Verde alcanzará aproximadamente US$363 millones. De este monto, unos US$247 millones estarán destinados a la segunda fase de La Enlozada.

Los US$116 millones restantes serán utilizados para ejecutar proyectos de agua y saneamiento en distintas provincias de Arequipa durante un periodo de cinco años, en beneficio de las municipalidades provinciales que son accionistas de Sedapar.

Entre las obras consideradas están la línea de conducción Charcani V hacia la captación de la planta Miguel de la Cuba Ibarra y la construcción de una estructura de protección para la infraestructura de captación de esta planta, ubicada en Alto Selva Alegre.

También se contempla la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de obras para ampliar y mejorar la planta de tratamiento de agua potable Miguel de la Cuba Ibarra. Otro proyecto previsto corresponde a la ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable La Tomilla.

En total, serían alrededor de 22 proyectos los que podrían ejecutarse con los US$116 millones destinados a infraestructura de agua y saneamiento.

LA PANTA ENLOZADA TIENE PERMISO PARA OPERAR HASTA 2060

En junio, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó el Informe Técnico Sustentatorio N.° 4 de La Enlozada.

El documento permite continuar con el tratamiento de las aguas residuales domésticas de Arequipa Metropolitana hasta el año 2060.

Con el nuevo convenio, Sedapar y Cerro Verde establecen las condiciones para que La Enlozada siga operativa durante las próximas décadas, mientras se incrementa su capacidad y se canalizan inversiones hacia otras obras de agua y saneamiento en la región.