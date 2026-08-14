En un operativo realizado la noche del miércoles 12 de agosto, agentes de Inteligencia de la Policía Nacional en Ica, en coordinación con el grupo Los Halcones, capturaron a Caico Ccallalli Brayan Alfredo, de 28 años, conocido con el alias de “El Brayan”, quien registraba una requisitoria vigente por el delito de feminicidio.

Presunto feminicida

La intervención se produjo aproximadamente a las 8:20 de la noche, en inmediaciones del establecimiento conocido como “Casa Gladys”, ubicado en la zona de El Chinarro, distrito de Los Aquijes, en la provincia de Ica.

De acuerdo con la información policial, el intervenido era requerido por el Juzgado Penal Colegiado de Ica, debido a una orden de captura registrada el 23 de marzo de 2026, correspondiente al expediente N.° 41318.

La captura se concretó luego de labores de inteligencia que permitieron establecer la ubicación del hombre y desplegar el operativo en la zona. Tras su identificación y detención, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos establecidos.

Según los antecedentes de la investigación, Caico Ccallalli estaría vinculado con la muerte de su expareja, Lisbeth Guadalupe Aquije Chanco, ocurrida en marzo de 2021, en el distrito de Los Aquijes.

La víctima habría sido trasladada al Hospital Santa María del Socorro, donde llegó sin vida luego de haber sido presuntamente víctima de una agresión. El caso fue investigado por las autoridades y posteriormente se emitió la orden de captura contra el ahora intervenido.

Cabe señalar que, en el 2021, la madre de la joven, Norma Chanco, indicó que la última vez que vio a su hija fue un sábado, cuando salió de su vivienda en El Arenal con su pareja Brayan Caico (hoy detenido) camino a Pariña Chico.

“Todo el domingo la esperamos, no llamaba y no sabíamos nada, en la noche el hermano de Brayan nos dice que mi hija estaba en el hospital, cuando fuimos ya estaba fallecida. Ellos dicen que mi hija se aventó de la moto, eso es imposible porque ella llevaba a su niño en brazos”, declaró.

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