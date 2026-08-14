La mañana del último viernes, miles de pasajeros se quedaron sin poder viajar en el aeropuerto internacional Alejandro Velasco de Cusco, debido a una intempestiva cancelación de salidas e ingresos de aeronaves.

El hecho se registró desde poco después de media noche hasta aproximadamente las 09:00 horas, cuando vuelos de las aerolíneas Latam, Jet Smart y Sky no pudieron despegar ni aterrizar en el terminal aéreo cusqueño.

En total fueron 22 los vuelos cancelados y posteriormente reprogramados, causando serios reclamos por parte de pasajeros locales y turistas nacionales e internacionales, que reclamaron no haber sido avisados con anticipación sobre la medida.

“Esto es una burla, es un abuso, nadie nos dijo nada acerca de estas cancelaciones, yo tenía una conexión en Lima, ahora ¿quién se va a hacer cargo de eso”, citó un molesto pasajero.

Mientras tanto, desde Corpac emitieron un comunicado señalando que las operaciones se suspendieron por un mantenimiento correctivo en la pista de aterrizaje.

“La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informa que dichos trabajos fueron ejecutados en su totalidad por el contratista, con las operaciones ya completamente normalizadas, Corpac recomienda a los pasajeros con vuelos programados para hoy coordinar directamente con sus respectivas aerolíneas para confirmar algún cambio en el horario de salida o llegada”.