“Siempre he permanecido en territorio peruano”, así lo aseguró Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre (PL), en su primera aparición pública luego de que el Poder Judicial (PJ) levantara la orden de prisión preventiva en su contra.

Su declaración confirma que el izquierdista estuvo en el Perú. Sin embargo, ninguno de los ministros del Interior de los últimos tres años, logró capturarlo.

Cerrón participó en el aniversario de fundación del partido Perú Libre. (Foto: GEC)

ESPACIO

En el aniversario XVIII de fundación del partido del lápiz, Cerrón Rojas declaró a los medios antes de su exposición en el evento.

“A los peruanos que nos escuchan, siempre he permanecido en territorio peruano”, afirmó.

Incluso, recordó que los peruanos dudaron siempre de la idoneidad de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“No tengo nada que ver con la Policía, no he tenido ninguna protección por entes policiales ni mediáticos”, aseguró.

En otro momento, negó haber recibido ayuda de la expresidenta Dina Boluarte.

Como se recuerda, la Fiscalía inició una investigación por el caso “Cofre”, porque presuntamente se utilizó un vehículo presidencial para facilitar la fuga de Cerrón.

“Antes de recibir una ayuda de Boluarte, hubiera sido mejor entregarse”, indicó.

El comandante general de la PNP, Oscar Arriola, no tiene asegurada su permanencia. (Foto: Congreso)

BÚSQUEDA

Cerrón Rojas reiteró que todo el tiempo estuvo en el país, por lo tanto, si la Policía no pudo dar con su paradero, tiene que ver con su capacidad.

“Lejos de ser una burla, se ha expuesto la pobre capacidad de la Policía en inteligencia electrónica. Yo he estado saliendo por todos los medios y las redes sociales, eso es muy preocupante. Esto nos sirve (como lección) para casos de verdadera criminalidad”, destacó.

Cerrón destacó que las órdenes de captura en su contra se levantaron el miércoles, por ese motivo pudo participar del evento de su partido.

“Me parece que los administradores de justicia tienen algún cariño por PL y nos han dado esta oportunidad”, señaló.