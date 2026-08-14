Con el objetivo de fortalecer la atención especializada y brindar un tratamiento oportuno a los asegurados, el Gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, Dr. Roberto Almeida Donaire, inauguró el nuevo consultorio especializado en Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) en el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza.

Pacientes renales

La Dra. Melissa Levano, coordinadora del servicio de nefrología, señaló que, este nuevo espacio permitirá un seguimiento integral a los pacientes en etapas avanzadas de salud renal, postergando la necesidad de terapias de reemplazo como la diálisis mediante una detección y abordaje multidisciplinario a tiempo.

El nuevo servicio contará con un equipo multidisciplinario, conformado por médicos especialistas, personal de enfermería y trabajadoras sociales. Todos ellos trabajarán de forma coordinada para controlar los factores de riesgo y educar a los pacientes y sus familias en estilos de vida saludables, garantizando así un cuidado preventivo y personalizado desde la fase ambulatoria.

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida destacó que, la apertura de este consultorio ERCA representa un logro importante para frenar el avance de las enfermedades renales, ofreciendo no solo atención médica especializada, sino también un acompañamiento humano, preventivo y oportuno para evitar complicaciones mayores en la salud de los pacientes.

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