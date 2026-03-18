En conmemoración por el Día Mundial del Riñón, la Red Asistencial Ica, a través de la Oficina de Coordinación de Prestaciones, desarrolló el foro nacional “Salud Renal para Todos”.

Servicio eficiente

El evento, realizado en el auditorio del Hospital Augusto Hernández Mendoza, tuvo como objetivo central el fortalecimiento de las capacidades técnicas y resolutivas del personal asistencial.

Esta jornada reunió a destacados especialistas que compartieron las últimas actualizaciones en prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de enfermedades renales.

“Con esta iniciativa, nuestra institución busca unificar criterios de atención en todos los establecimientos de la región, garantizando un servicio eficiente y humano para los pacientes con patologías crónicas”, se indicó.

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó que, el compromiso es elevar el estándar de atención en la región.

“La salud renal es un pilar preventivo fundamental, y al capacitar a nuestros profesionales, aseguramos que cada asegurado reciba un manejo oportuno que mejore significativamente su calidad de vida”, dijo.

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