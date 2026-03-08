La Red Asistencial Ica dio inicio formal a las actividades preventivas del programa “EsSalud en Casa”. En esta jornada, las brigadas del CAP II La Tinguiña se desplazaron hasta el caserío Chanchajalla, donde desplegaron una plataforma que atención integral que incluyó consultas médicas, control de presión arterial, tamizaje de diabetes, odontología preventiva, control de peso, talla y vacunación para las familias de la zona.

Prevención en salud

​Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, señaló que, “con el programa ‘EsSalud en Casa’, no esperamos a que el paciente llegue al hospital; salimos a buscarlo para detectar a tiempo enfermedades que, si se descuidan, pueden ser irreversibles. Esta estrategia representa un compromiso firme con la vida y el bienestar de nuestros asegurados”, dijo.

Por su parte, el Dr. Víctor Donaire, jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria (OCPyAP), precisó que estas brigadas multidisciplinarias están conformadas por médicos, enfermeras, odontólogos y obstetras. Este equipo técnico garantiza una evaluación integral del paciente asegurado, reforzando así la red de atención primaria.

“EsSalud en Casa” se consolida como una estrategia preventiva clave para la detección temprana de patologías crónicas como la hipertensión y la diabetes.

El Dr. Jesús Gallegos Ormeño, indicó que el programa identifica automáticamente a aquellos asegurados que no han acudido a un centro asistencial en el último año, priorizando su atención domiciliaria para reintegrarlos al sistema de salud de manera oportuna y evitar complicaciones futuras que afecten su calidad de vida.

VIDEO RECOMENDADO