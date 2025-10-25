La Red Asistencial de EsSalud Ica adjudicó diez nuevas plazas correspondientes a la tercera etapa del régimen CAS COVID, en cumplimiento de la Ley N. º 31539. Con esta medida, la institución busca fortalecer la atención en los distintos establecimientos de salud de la región.

Médico y enfermeras

El grupo de nuevos trabajadores está integrado por un médico, seis enfermeras, un técnico de enfermería, un tecnólogo médico y un técnico no diplomado, quienes se sumarán al personal asistencial de los hospitales y centros de atención de EsSalud en Ica.

Durante el acto de adjudicación, el gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, destacó que la incorporación de este nuevo contingente permitirá reforzar los servicios de salud y optimizar la atención a los asegurados.

En la ceremonia también participaron la administradora Lic. Lourdes Bruno, el jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Mg. Javier Muñante Valle, el jefe de Recursos Humanos Dr. Raúl Vilca, y la representante del SINASSC, Lic. Giuliana Gálvez.

“Se continúa completando las etapas de asignación del régimen CAS COVID, orientado a garantizar la estabilidad laboral del personal que reforzó los servicios de salud durante la emergencia sanitaria”, indicó el gerente de EsSalud Ica.

VIDEO RECOMENDADO