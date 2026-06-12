El Colegio Médico del Perú, Consejo Regional V de Arequipa, rechazó a la decisión judicial que ordenó nueve meses de prisión preventiva contra los médicos cirujanos Alex Limachi Centeno y Gonzalo Andrés Delgado Zegarra, investigados por la muerte de Gustavo, un niño de 7 años que falleció cuando iba a ser sometido a una intervención quirúrgica en un establecimiento privado.

A través de un comunicado, la Orden Profesional cuestionó la resolución emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado y consideró que la medida vulnera derechos fundamentales de los investigados.

“El Consejo Regional V expresa su más enérgico rechazo ante la resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado que ha dictado nueve meses de prisión preventiva en contra de los médicos cirujanos Álex Limachi Centeno y Gonzalo Andrés Delgado Zegarra, por considerarla atentatoria contra los derechos fundamentales al debido proceso y presunción de inocencia, ambos reconocidos en la Constitución Política del Estado”, señala el pronunciamiento.

Según el Colegio Médico, la prisión preventiva resulta una medida desproporcionada e ilegal, al sostener que la restricción de la libertad debe aplicarse únicamente como último recurso y en circunstancias excepcionales debidamente justificadas.

Colegio Médico rechaza prisión preventiva de médicos por muerte de niño de 7 años en Arequipa

El caso que a la fecha se encuentra en investigación corresponde a la muerte de Gustavo, un menor de 7 años que presentaba una fractura en una mano y fue trasladado del hospital Goyeneche a un establecimiento privado para una intervención quirúrgica. Sin embargo, el niño falleció antes de ingresar a sala de operaciones.

Durante las diligencias, el Ministerio Público encontró medicamentos vencidos en el establecimiento de salud, por lo que se investiga si alguno de estos insumos habría sido utilizado antes del procedimiento médico. Asimismo, la Fiscalía sostiene que los padres del menor habrían sido persuadidos para trasladar al niño desde el Hospital Goyeneche hacia la clínica privada con la promesa de acelerar la intervención.

El caso también generó cuestionamientos debido a que, según información proporcionada por la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, el establecimiento donde ocurrió el hecho no contaba con autorización para realizar procedimientos quirúrgicos.

Sin embargo, el gremio médico defendió la actuación profesional de los galenos investigados y rechazó que se les atribuya una conducta dolosa.

“Los médicos, durante el ejercicio del acto médico, actuamos bajo el principio de no maleficencia, que implica buscar el bienestar del paciente y nunca afectar su salud, atentar contra su vida o causarle algún daño. Imputar dolo durante su ejercicio es contrario a la naturaleza de la profesión y es legalmente insostenible. Cualquier resultado negativo producto de algún tipo de negligencia debe ser juzgado conforme a las reglas establecidas para los delitos imprudentes”.

Además, en el comunicado señalan que se trataría de criminalizar el ejercicio profesional y generar un precedente, lo cual sería nefasto para el ejercicio profesional.