En una acción de supervisión no anunciada, el gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, realizó una visita inopinada al Centro de Atención Primaria I Chavalina, ubicado en el distrito de Los Molinos, con el propósito de constatar el estado actual de los servicios y la atención brindada a los asegurados.

Supervisión inopinada

El recorrido contó con la participación del Dr. Víctor Donayre Morón, jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones, y del Mg. Javier Muñante Valle, jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo. Durante la inspección, el equipo directivo revisó las condiciones de la infraestructura, el funcionamiento de los equipos biomédicos y la disponibilidad de personal asistencial.

De acuerdo con la evaluación realizada, la visita permitió identificar oportunidades de mejora para optimizar el funcionamiento del establecimiento y fortalecer la capacidad de respuesta ante la demanda de pacientes.

El Dr. Almeida señaló que este tipo de supervisiones se ejecutan con el objetivo de garantizar la operatividad de los servicios de salud y promover una atención más humana y eficiente hacia los usuarios del sistema.

