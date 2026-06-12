La población de San Andrés dio el último adiós a los jóvenes pescadores Kenny Díaz Huamán y Giomar Pradinett Flores, cuyos fallecimientos han conmocionado profundamente a la comunidad pesquera.

Familiares, amigos, autoridades y vecinos acompañaron las exequias en medio de escenas de dolor y recogimiento, recordando el esfuerzo y dedicación que ambos hombres sacaban adelante a su hogar con esta importante, pero arriesgada actividad que constituye el sustento de cientos de familias en el litoral pisqueño.

Último adiós

Durante la el sepelio, diversas muestras de solidaridad se hicieron presentes hacia los deudos. Las autoridades expresaron sus condolencias y destacaron la valentía de los pescadores, quienes diariamente enfrentan las inclemencias del mar para llevar el alimento a sus hogares y contribuir a la economía local. “Su partida deja una huella imborrable en nuestro pueblo”, señalaron durante el homenaje póstumo.

Este lamentable hecho también vuelve a poner sobre la mesa la difícil situación que atraviesan los hombres del mar. A los riesgos propios de la actividad pesquera se suman los constantes cierres de puertos y desembarcaderos debido a los oleajes anómalos que afectan el litoral peruano, situación que en los últimos meses ha limitado las faenas de pesca y reducido significativamente los ingresos de numerosas familias que dependen directamente de esta actividad.

La partida de Kenny Díaz Huamán y Giomar Pradinett Flores deja un profundo vacío en sus hogares en San Andrés, pero también un llamado a reflexionar sobre las condiciones en las que miles de pescadores desarrollan su trabajo. Mientras la comunidad eleva oraciones por el descanso eterno de ambos trabajadores del mar, crece el pedido de mayor atención a las necesidades y desafíos que enfrenta el sector pesquero artesanal, una de las principales fuentes de sustento de la provincia de Pisco.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO