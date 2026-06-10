Luego de varios días de incertidumbre y una intensa búsqueda desarrollada por familiares, pescadores artesanales y autoridades, fue hallado sin vida el cuerpo de Kenny Díaz Huamán (31), uno de los tripulantes de la embarcación artesanal “Carlitos”, que naufragó frente a la playa Yumaque, en la Reserva Nacional de Paracas.

Cuerpos sin vida

El hallazgo se produjo en una zona costera de la reserva, donde el mar finalmente devolvió el cuerpo del joven pescador. Hasta el lugar llegaron familiares, amigos. La escena estuvo marcada por el dolor y la consternación de quienes durante varios días mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida. El hallazgo pone fin a una angustiosa espera, pero deja una profunda herida en una familia que hoy llora la pérdida de uno de sus seres más queridos.

Kenny Díaz Huamán había salido al mar el pasado fin de semana junto a otros dos tripulantes a bordo de la embarcación “Carlitos”, realizando labores de pesca artesanal para llevar el sustento a sus hogares. Sin embargo, las difíciles condiciones marítimas y los fuertes oleajes registrados en la costa de Paracas provocaron el accidente. De los tres ocupantes de la embarcación, uno logró sobrevivir, mientras que Kenny y Giomar Gabriel Pradinett Flores fueron reportados como desaparecidos.

Horas más tarde, el cuerpo de Giomar Gabriel Pradinett Flores, segundo pescador reportado como desaparecido tras el naufragio ocurrido frente a las costas de Paracas, fue hallado también por la playa Yumaque. La información fue comunicada a los familiares, quienes se dirigieron al lugar para realizar las diligencias de reconocimiento.

Pradinett Flores permanecía desaparecido también desde el 6 de junio, cuando se perdió contacto con la embarcación en la que se encontraba. Desde entonces, se desarrollaron labores de búsqueda en diferentes sectores del litoral de Paracas.

El hallazgo pone fin a varios días de incertidumbre para sus familiares y allegados, quienes mantenían la esperanza de encontrarlo con vida. Según relató su madre, el pescador tenía previsto celebrar su cumpleaños el domingo 7 de junio, fecha que coincidió con los momentos más difíciles de la búsqueda.

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