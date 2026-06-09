Los restos de Kenny Díaz Huamán, de 31 años, aparecieron este martes 9 de junio en la playa Yumake, dentro de la Reserva Nacional de Paracas.

El pescador había desaparecido el domingo 7 de junio luego de que la embarcación artesanal Carlitos naufragara frente a las costas de Pisco, en la región Ica, sorprendida por el fuerte oleaje registrado en la zona.

Durante los días previos al hallazgo, familiares, pescadores artesanales y brigadas de apoyo recorrieron distintos sectores del litoral buscando a los desaparecidos. Las labores se concentraron entre las playas Yumake, La Catedral y Supay, puntos donde las corrientes marinas podían arrastrar los cuerpos.

Tras ubicar el cuerpo en la orilla de Yumake, se notificó al Ministerio Público para iniciar las diligencias de ley. Personal de la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver y ordenó su traslado a la morgue de la provincia de Pisco.

La búsqueda continúa para dar con el paradero de Giomar Gabriel Pradinett Flores, de 28 años, el otro tripulante que permanece desaparecido desde el naufragio.

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Encuentran cuerpo de un pescador desaparecido en Pisco



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