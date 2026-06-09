El Poder Judicial declaró improcedente el pedido de la Fiscalía para iniciar un proceso inmediato contra Tomás Eduardo Alegre Díaz, Joseph Hans Aguilar Peñaloza y Martín Antonio Alarcón de la Cruz, intervenidos tras el hallazgo de cédulas de sufragio rayadas durante la segunda vuelta electoral. Los tres ciudadanos integraban la mesa de sufragio 061020, instalada en la institución educativa Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos.

¿Por qué fueron liberados?

La decisión fue adoptada por la jueza Fiorella Linares, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lima Norte. La magistrada concluyó que la Fiscalía no precisó cuál habría sido la conducta o participación de cada investigado en la alteración de las cédulas.

“Conforme hemos escuchado al Ministerio Público, no nos logró determinar cuál ha sido la conducta realizada o cuál ha sido el rol que haya realizado cada uno de los citados imputados para poder lograr la enmendadura de estas cédulas”, indica la resolución.

Los tres ciudadanos son investigados por el presunto delito contra la voluntad popular en la modalidad de atentado contra el derecho al sufragio. No obstante, el juzgado consideró que los elementos expuestos no justificaban la aplicación de un proceso inmediato.

Defensa cuestiona detención

El abogado José Escalante, defensa de Tomás Alegre, sostuvo que su patrocinado permaneció retenido por un periodo superior al consignado inicialmente por el Ministerio Público.

“Lamentablemente, el hecho se corrió traslado con una disposición, un acta fiscal de 24 horas de plazo, y estamos expuestos ante 48 horas y excediendo el plazo como tal”, expresó.

Por su parte, Joseph Aguilar negó haber cometido alguna irregularidad y aseguró que colaborará con las investigaciones.

“Siempre dispuesto a aclarecer y a dar el apoyo que sea necesario”. indicó.

Otro detenido en el mismo local de votación

Aunque fueron liberados, los tres miembros de mesa continuarán siendo investigados por las autoridades. El hallazgo de las cédulas observadas no fue el único incidente registrado ese día en el colegio Enrique Milla Ochoa.

Durante la jornada electoral también fue detenido Horacio Javier Huamayalli, de 80 años, identificado como personero de Juntos por el Perú, por presuntamente marcar de manera irregular varias cédulas de votación.

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