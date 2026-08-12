Un niño de un año y cuatro meses murió tras ser atropellado accidentalmente por una camioneta conducida por su tío en Huancayo, región Junín. El hecho ocurrió alrededor de las 7:20 p. m., en la zona del pasaje Mendoza y la avenida Palián.

Según la información policial, Saúl Tincopa Pacheco (25) encendió y puso en movimiento la camioneta de placa BBI-406, vehículo con el que realiza servicio de colectivo, sin advertir que su sobrino se encontraba cerca.

El conductor manifestó que sintió como si el vehículo hubiera pasado por una pequeña elevación. Al detenerse y verificar lo sucedido, descubrió que el menor había quedado debajo de la zona de la llanta posterior izquierda.

Menor fue trasladado al hospital El Carmen

Tras percatarse del accidente, Tincopa Pacheco alertó a su hermana y madre del niño, Gisela Tincopa (28). El pequeño fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, en Huancayo.

De acuerdo con el reporte policial, el menor ingresó aproximadamente a las 7:45 p. m. en brazos de su madre. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, llegó sin signos vitales al establecimiento de salud.

La madre declaró ante las autoridades que el conductor no se habría percatado de que su sobrino lo había seguido hasta las inmediaciones del vehículo antes de que este comenzara a desplazarse.

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Policía detuvo al conductor para las diligencias

Tras el fallecimiento del menor, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a Saúl Tincopa Pacheco para realizar las diligencias correspondientes por su presunta implicación en un caso de homicidio culposo.

El caso quedó a disposición de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT). Asimismo, el hecho fue comunicado al Ministerio Público, institución encargada de determinar las responsabilidades conforme avancen las investigaciones.

Las diligencias deberán establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el atropello y la eventual responsabilidad penal del conductor.

Familia despide al pequeño

Tras la muerte del niño, su madre publicó un breve mensaje de despedida en sus redes sociales: “Hasta luego campeón”.

El fallecimiento ocurrió pocos minutos después del accidente registrado en el sector de Palián, mientras los familiares intentaban trasladar al menor hasta un establecimiento de salud.