Ante la eventual llegada del Fenómeno El Niño y los recientes eventos telúricos que mantienen en alerta a la región, el Gobierno Regional de Junín (GRJ) viene ejecutando un plan de contingencia integral que abarca desde la descolmatación de ríos hasta la asistencia humanitaria en zonas afectadas por sismos y bajas temperaturas.

“Con base en los pronósticos del Senamhi, si bien se prevé un escenario de déficit hídrico con lluvias menores al promedio histórico, la gestión regional se prepara para la contingencia más severa: la presencia de precipitaciones intensas en la zona”, señaló el gerente de Defensa Civil del GRJ, José Vásquez.

El plan de trabajo contempla la limpieza y descolmatación de cauces a través de siete frentes estratégicos; ​Matahuasi: Intervención en el río Seco; ​Julcán: Limpieza en la cuenca del río Yacus; ​Chilca: Obras en el río Chilca y afluentes adyacentes; ​Tarma: Labores de descolmatación en la cuenca del río Mañaco; Chanchamayo: Despliegue de un tractor sobre oruga y cargador frontal; Río Tambo y Pichanaqui: Disposición de cargadores frontales, excavadoras sobre oruga y volquetes para la remoción de material.

Sismos. Además, se viene gestionando incluir la zona de Canipaco, que abarca distritos como Chongos Alto, Chicche, Colca, Huasicancha y Chacapampa, en la declaratoria de emergencia por el sismo.