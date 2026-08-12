Un nuevo hecho de violencia volvió a poner en evidencia la inseguridad que afecta a Lima. Esta vez, el propietario de un restaurante fue baleado durante un violento asalto a su negocio, ubicado en la cuadra 9 de la avenida Angélica Gamarra, en el distrito de Los Olivos.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento del asalto. En las imágenes, a las que accedió RPP, se observa cómo dos delincuentes ingresan al restaurante y amenazan con armas de fuego al propietario.

En dicho clip, se observa a los criminales apoderarse del dinero de la caja registradora y luego intentaron ingresar a las cuentas bancarias del propietario del restaurante.

Antes de escapar, uno de los delincuentes disparó contra el propietario del restaurante y le ocasionó una herida en el abdomen. El hombre fue auxiliado por los bomberos y trasladado de emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde permanece hospitalizado.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al establecimiento tras el ataque y realizaron las diligencias correspondientes. Las autoridades esperan que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan identificar a los responsables y contribuir con su pronta captura.