Un extranjero de 24 años fue asesinado a balazos la noche del martes en el sector de San Juan de Amancaes, en el Rímac. Según las primeras informaciones, la víctima era perseguida por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal y que finalmente lograron interceptarla.

Según información policial, la persecución se inició en el cruce del jirón General Vidal. José Daniel Olivares Silva intentó ponerse a salvo y corrió por las calles cercanas para evitar los disparos. Sin embargo, uno de los atacantes descendió de la motocicleta y continuó siguiéndolo a pie, mientras le disparaba a corta distancia.

La persecución culminó en la cuadra cuatro de la calle Mariano Necochea, cerca del pasaje La Quinta. En ese lugar, la víctima cayó sobre el pavimento tras recibir varios impactos de bala, mientras los atacantes retomaron la motocicleta y huyeron con rumbo desconocido.

De acuerdo con El Comercio, alarmados por la balacera registrada cerca del colegio Coronel Félix Bogado, los vecinos de la zona alertaron a las autoridades. El joven fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, en San Martín de Porres; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después de ingresar al nosocomio.

Peritos de Criminalística y agentes de la Policía Nacional acudieron a la escena para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias balísticas. Durante la inspección, los especialistas encontraron más de ocho casquillos de bala, tanto en el punto donde los atacantes interceptaron al joven de 24 años como en el lugar donde finalmente cayó herido.

Las primeras investigaciones a cargo de los agentes de la Comisaría del Rímac apuntan a que el crimen podría estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas o una venganza personal, debido a la violencia con la que se perpetró el ataque.

El caso está a cargo de la Comisaría de Ciudad y Campo y de la unidad especializada en investigación de homicidios. Los agentes vienen realizando las diligencias para identificar y ubicar a los responsables, entre ellas la revisión de las cámaras de seguridad de la zona y la recopilación de testimonios de los testigos del crimen.