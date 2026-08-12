Una adolescente de 15 años fue víctima de una violenta agresión cuando se dirigía a su centro de estudios por la cuadra 4 del jirón Conde de La Vega, en el Cercado de Lima.

Según informó América Noticias, un hombre de 43 años interceptó a la menor en plena vía pública, la jaló del cabello, la derribó y comenzó a golpearla en diferentes partes del cuerpo.

Los gritos de auxilio de la estudiante alertaron a vecinos y transeúntes, quienes intervinieron para detener el ataque.

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Adolescente pidió auxilio mientras era golpeada

La menor caminaba hacia su centro de estudios cuando fue interceptada por el sujeto. Durante la agresión, fue tirada al suelo y recibió varios golpes.

Ante sus pedidos de ayuda, las personas que se encontraban en los alrededores se percataron de lo que estaba ocurriendo.

Un joven intervino inicialmente para detener al agresor y posteriormente se sumaron otros ciudadanos. Algunas de estas personas también golpearon al hombre mientras intentaban frenar el ataque.

Escolar fue trasladada a un centro de salud

Después de la agresión, otros escolares y mujeres auxiliaron a la adolescente y la trasladaron a un establecimiento de salud ubicado frente a la zona donde ocurrió el hecho.

La madre de la menor indicó que su hija presenta un hematoma en la cabeza y lesiones visibles en un brazo y una pierna.

Según su testimonio, la adolescente también requeriría puntos de sutura por las heridas sufridas.

La madre señaló además que el ataque ha tenido un impacto emocional en su hija y que ahora siente temor de salir nuevamente a la vía pública.

¿Qué se sabe del hombre acusado de la agresión?

El presunto agresor fue identificado en el reporte como Juan Carlos Calle Soto, de 43 años, quien residiría en la misma zona donde ocurrió el ataque.

Los padres de la adolescente acudieron posteriormente hasta la vivienda del hombre acompañados por efectivos de la Policía Nacional para intentar ubicarlo.

En ese momento no fue encontrado en el inmueble, por lo que los agentes iniciaron diligencias para determinar su paradero. Horas después, durante la noche, se informó que el acusado fue capturado en el distrito de Ancón.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre también registra denuncias anteriores y estuvo en prisión durante 2023. Estos antecedentes deberán ser precisados con documentación policial o judicial para establecer los hechos y circunstancias a los que corresponden.

Policía investiga agresión contra adolescente

Tras la intervención del acusado, las autoridades deberán continuar con las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar su situación legal.

El caso ocurrió en plena vía pública y tuvo como víctima a una menor de edad que se dirigía hacia su centro de estudios.