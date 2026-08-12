Dos vehículos quedaron destruidos y dos viviendas afectadas debido a un incendio registrado al mediodía de éste martes 12 de agosto en la calle Belén en el distrito Alto de la Alianza.

Según indicaron los vecinos, el siniestro se inició en una combi blanca estacionada y luego alcanzó al station wagon plomo marca Toyota de placa B8D-416, que se encontraba estacionada adelante.

Descartan cortocircuito

El fuego consumió ambos vehículos y se registraron hasta tres explosiones aparentemente por el estallido de los neumáticos al soportar las altas temperaturas.

Los pobladores comentaron que la combi está parada hace dos años y que ni siquiera tiene batería, por lo que se sospecha que el siniestro habría sido provocado.

Viviendas perjudicadas

Serenos y pobladores con baldes de agua ayudaron a contener las llamas sin embargo fueron bomberos de la Compañía 72 los que lograron sofocarlas al llegar media hora después.

También arrojaron agua a las paredes de dos viviendas que resultaron afectadas por el fuego y el intenso calentamiento.

La Policía Nacional se encuentra realizando las investigaciones para determinar las causas del siniestro.