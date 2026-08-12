A pocos días de conmemorarse los 19 años del devastador terremoto que golpeó Pisco el 15 de agosto de 2007 y tras el reciente sismo que remeció Colombia, en Perú se vuelve a encender las alarmas.

El sismólogo César Jiménez Tintaya, advirtió que la región central del país mantiene una importante acumulación de energía sísmica desde el terremoto ocurrido en Lima en 1746, considerado el último megaterremoto que afectó esta zona del país.

Según explicó, los terremotos registrados durante los siglos XX y XXI —en 1940, 1966, 1974 y 2007— tuvieron magnitudes de entre 8 y 8.1, pero en conjunto solo habrían liberado alrededor del 20 % de la energía acumulada desde 1746.

“Estos terremotos tuvieron una magnitud de 8 a 8.1 y solamente en suma han liberado alrededor del 20 % de la energía sísmica acumulada desde 1746. Eso significa que podría ocurrir un terremoto de magnitud 8.5 a 8.8 en la región central del Perú”, señaló.

El especialista explicó que un eventual terremoto podría tener su epicentro frente a la costa peruana, en una zona superficial, y generar además un tsunami. “Si se fracturara toda la zona de Paracas hasta Huarmey, se generaría un terremoto mucho más grande que los de Venezuela y Colombia”, sostuvo.

RECUERDO

Jiménez Tintaya recordó que el terremoto del 28 de octubre de 1746, cuya magnitud se estima entre 8.6 y 9.0, fue seguido por un tsunami que devastó el Callao.

“En el Callao, por ejemplo, de 5 000 habitantes solamente sobrevivieron 200 personas, el 4 %. Traslademos eso a la actualidad, aunque, en ese tiempo, no tenían sistema de alarma, no tenían sismógrafos, mareógrafos, GPS. Ahora tenemos todo eso y podemos confiar en el sistema de alerta de tsunamis”, indicó.