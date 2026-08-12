Luego del paro de transportistas que se realizaron entre el lunes y martes, los vehículos de transporte público volvieron a circular hoy en todos los distritos de Arequipa. Desde las primeras horas de la mañana, al menos la mayoría de las unidades retomaron sus recorridos y los usuarios pudieron trasladarse con normalidad.

Entre las empresas que prestan el servicio con regular normalidad se encuentran Transcayma, Cotum Express, AQP Masivo, Emarsitran, Unión AQP, Megabus, Unión Grau, Sabandía-Characato y Etrabus. La presencia de estas unidades permitió reducir las dificultades que se registraron en la jornada de ayer martes, cuando numerosos usuarios quedaron varados en los paraderos.

Pese a la recuperación del servicio, durante el recorrido de hoy todavía se observó una ligera reducción en la cantidad de unidades que circulan por las calles, sin embargo, los vehículos vienen saliendo progresivamente y permiten que los pasajeros puedan movilizarse hacia sus centros de estudio y trabajo.

Con la paralización de ayer, los pasajeros más afectados fueron en los distritos como Cerro Colorado, Tiabaya, Miraflores, Alto Selva Alegre y Cayma. Los transportistas rechazaron la disposición municipal de retornar el pasaje de S/1.30 a S/1.00 en seis concesionarias del SIT.