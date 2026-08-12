Más de 5 mil pobladores del centro poblado de Curimarca y sus anexos, en el distrito de Molinos, provincia de Jauja, permanecen afectados por las condiciones de la vía tras una intensa nevada registrada durante la madrugada del último lunes.

La acumulación de nieve cubrió aproximadamente tres kilómetros de carretera en la zona alta, principalmente en los sectores de Laguna Corazón, Yananya, Jasha y Sanac. El bloqueo impidió que decenas de docentes pudieran llegar oportunamente a sus instituciones educativas.

Según informó el alcalde de Molinos, Rider Palacios Peña, la emergencia afecta a unos 5 mil habitantes y a 12 instituciones educativas. Aunque se realizaron acciones para recuperar la transitabilidad, el paso de vehículos continuaba restringido este martes debido a las condiciones de la vía.

La autoridad edil cuestionó además la situación en la que se encuentra esta carretera y responsabilizó al Gobierno Regional de Junín por la falta de atención. Palacios señaló que la denominada ruta de la granadilla habría sido recategorizada de vía nacional a regional, por lo que su mantenimiento dejó de estar bajo responsabilidad de Provías Nacional.

Esta carretera cumple además una función importante como ruta alternativa de conexión entre la Carretera Central y la Selva Central a través de Lomo Largo, por lo que las dificultades para mantenerla transitable afectan tanto a las comunidades como al desplazamiento regional.