Lluvias causan daños en viviendas de Pucchun en Camaná

Las lluvias intensas registradas desde la madrugada de hoy provocaron daños en viviendas del centro poblado de Pucchun, distrito de Mariscal Cáceres, en la provincia de Camaná, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa.

Las precipitaciones comenzaron aproximadamente a la 1:30 a. m. y afectó a la población que en su mayoría tiene viviendas precarias y en algunos casos a base de material prefabricado. Hasta el momento, se evalúa la magnitud de los daños ocasionados en los inmuebles.

Personal de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito de Mariscal Cáceres realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar las afectaciones y establecer el tipo de ayuda que requiere la población afectada.

Neblina continuará durante el día, según el Senamhi

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se informó que en Atico se registra niebla acompañada de llovizna, por lo tanto, los conductores, agricultores y los pobladores deben asumir medidas de prevención en sus actividades cotidianas para evitar accidentes.