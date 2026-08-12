La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó este miércoles 12 de agosto en la ceremonia de inicio de la descarbonización y modernización del Terminal de Contenedores Muelle Sur del puerto del Callao, operado por DP World.

Durante la actividad se inauguró el sistema Shore Power, se dio inicio a su marcha blanca y se realizó la primera conexión de un buque con el Muelle Sur, de acuerdo con información de la Agencia Andina.

Esta tecnología permite que los buques atracados reciban electricidad desde tierra, disminuyendo la necesidad de mantener encendidos sus motores auxiliares durante su permanencia en el terminal.

Muelle Sur se convierte en el primero de Latinoamérica con Shore Power

Durante su intervención, Fujimori afirmó que el Muelle Sur del Callao se convierte en el primer terminal de América Latina en contar con un sistema Shore Power. La mandataria señaló además que solo el 3% de los puertos del mundo dispone de esta tecnología.

La implementación del proyecto ya había recibido en abril de 2025 la conformidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a su Informe Técnico Sustentatorio, como parte del proyecto del Terminal de Contenedores del Callao - Zona Sur - Fase 2.

Según información difundida anteriormente por Ositrán, DP World proyectó una inversión de US$ 2.5 millones para Shore Power y estimó que el sistema permitiría reducir las emisiones de CO₂ en aproximadamente 8,680 toneladas al año.

Fujimori destaca modernización y transición energética

La presidenta sostuvo que la incorporación de Shore Power demuestra que el crecimiento económico, la inversión, la innovación y la protección ambiental pueden avanzar de manera conjunta.

Fujimori afirmó que el Perú busca mantenerse a la vanguardia de la modernización portuaria y la transición energética, con puertos más competitivos y un comercio exterior que genere mayores oportunidades.

La mandataria también destacó el papel de la inversión privada y señaló que el Estado debe establecer condiciones que permitan incorporar nuevas tecnologías y mejorar la competitividad.

¿Cómo funciona el sistema Shore Power?

El Shore Power permite suministrar energía eléctrica desde la infraestructura terrestre del puerto hacia los barcos mientras permanecen atracados.

De esta manera, los buques pueden reducir el uso de sus motores auxiliares para generar electricidad durante su estadía en el terminal, disminuyendo las emisiones asociadas a esa operación.

En 2025, Ositrán informó que el proyecto de DP World Callao formaba parte de un paquete de inversiones destinado a modernizar las operaciones, incorporar tecnología y mejorar las prácticas ambientales del terminal.