La Junta de Portavoces (JP) de la Cámara de Diputados y Senadores sesionó ayer para definir la distribución de las comisiones.

El senador Alfonso López Chau de Ahora Nación será el presidente de la Comisión de Economía. (Foto: Captura canal N)

DIVISIÓN

En el caso de la Cámara de Senadores, Fuerza Popular (FP) se hizo con la presidencia de Constitución, Inteligencia, Control Político y Presupuesto (ver infografía 1).

FP tendrá como integrantes en sus grupos a Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Martha Chávez y Carlos Mesías.

Todo indica que el exministro de Salud, Aguinaga, sería el favorito para encabezar la comisión.

Renovación Popular encabezará Defensa Nacional y Justicia.

La última comisión estará presidida por Katherine Ampuero.

Mientras que Alfonso López Chau será el presidente de Economía en representación de Ahora Nación.

Un dato que llamó la atención es que la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Senadores estará presidida por la bancada de Juntos por el Perú (JP).

El Pleno de la Cámara de Senadores sesionará hoy a partir del medio día para la aprobación de los acuerdos.

Esta es la distribución de comisiones en la Cámara de Senadores. (Elaborado por Diario Correo)





EL OTRO GRUPO

La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados también sesionó ayer. Sin embargo, no se llegó a un consenso por la distribución de la presidencia de las 16 comisiones.

Fuentes presentes en la reunión indicaron a Correo que las conversaciones por las presidencias continúan.

“Esto podría demorar un poco. Estamos tratando de llegar a un consenso y espero que mañana finiquitemos todo eso. No hubo una disputa explícita dentro de la Junta de Portavoces, pero aún seguimos en conversaciones”, indicó a este medio.

La bancada de Ahora Nación fue la que pidió suspender la reunión, la misma que se realizará hoy a las 11:00 a.m.

Como se recuerda, en la última sesiónde la Comisión de Ética, Harvey Colchado de Ahora Nación, puso su cargo a disposición luego de conocerse un pedido fiscal en su contra.

Se tendrá que definir si será reemplazado o no por otro representante del grupo.

Sin embargo, la Junta de Portavoces si definió que la presidencia de la Comisión de Ética esté en manos de Hebert López, diputado de la bancada Obras.

En la vicepresidencia estará Jessica Pérez de Juntos por el Perú y la secretaría a cargo de Ahora Nación.