El Poder Ejecutivo nombró este miércoles 12 de agosto a Luis Alberto Carranza Micalay como nuevo director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

El nombramiento de Carranza Micalay como director ejecutivo de la DINI quedó oficializado mediante la Resolución Suprema N.° 254-2026-PCM. La entidad se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En ese sentido, se dio por finalizada la designación de Benito Cabrera Quispe, general de la Policía Nacional en retiro, quien permanecía en el cargo desde el pasado 10 de abril. La resolución expresa además el agradecimiento por los servicios prestados durante su gestión.

La resolución fue publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta.

Cabe recordar que, en 2020, Luis Alberto Carranza Micalay se desempeñó como secretario general del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Asimismo, en 2024 asumió el cargo de gerente general del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.

Además, durante este año se desempeñó como secretario general del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).