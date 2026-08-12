Tras permanecer más de una semana en la morgue de Ica, los restos de los siete ciudadanos italianos que fallecieron en el accidente aéreo ocurrido en la provincia de Nasca fueron entregados este 10 de agosto para iniciar el proceso de repatriación hacia Italia.

Tragedia aérea

La entrega se realizó al mediodía y contó con la presencia de la cónsul de Italia en Perú, quien recibió los siete ataúdes correspondientes a las víctimas. Posteriormente, los restos fueron trasladados para continuar con los procedimientos necesarios antes de su retorno a Italia.

Los ciudadanos italianos fueron identificados como Elena Sala, de 58 años; Matteo Gianturco, de 24; Lorenzo Angelucci, de 24; Massimo Angelucci, de 58; Cristina Maria Bianco, de 57; Paolo Gianturco, de 59; y Pietro Gianturco, de 18 años.

El accidente ocurrió el pasado 1 de agosto, cuando una avioneta que realizaba un vuelo turístico desde Pisco hacia Nasca se precipitó mientras cubría el recorrido previsto para sobrevolar las Líneas de Nasca. El siniestro dejó 13 personas fallecidas y no hubo sobrevivientes.

Desde entonces, especialistas de Medicina Legal, Antropología Forense, Odontología y Biología Molecular participaron en los trabajos destinados a establecer la identidad de las víctimas y completar los procedimientos forenses correspondientes.

La entrega de los ciudadanos italianos se suma a las realizadas durante los últimos días. La semana pasada fueron entregados los restos del piloto Américo Salazar Cuéllar, de 44 años, y de la copiloto Irenka del Carpio Guanilo, de 31.

También fueron entregados los restos de los ciudadanos españoles Yerro Avilés Muñoz, de 52 años, y Ana I. Sánchez Muñoz, de 52 años, quienes se encontraban entre los pasajeros del vuelo turístico.

Con la entrega de los siete ciudadanos italianos, todavía permanece pendiente la repatriación de los restos de los ciudadanos alemanes Andreas Hofmann, de 78 años, y Gertrud Maria Hofmann, de 77.

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