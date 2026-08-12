Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, cuestionó este miércoles las declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, quien afirmó que los trenes de Caltrain gestionados durante su administración municipal fueron comprados y no recibidos como donación. El exalcalde sostuvo que estas afirmaciones habrían generado un “problema gravísimo” de carácter diplomático.

En declaraciones a la prensa tras una actividad partidaria, el exburgomaestre afirmó que Rafael Rey habría desconocido la firma del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el contrato de donación de los trenes. Las unidades llegaron al Perú entre julio y agosto de 2025, pero hasta la fecha no han iniciado operaciones.

“El señor Rey está creando un problema gravísimo diplomático con Estados Unidos, está creando un tema muy grave porque el contrato de donación fue firmado por Antony Blinken, secretario de Estado (…) Hay que tener cuidado con lo que se declara porque se puede tener problemas diplomáticos por hablar tan ligeramente”, indicó.

Asimismo, López Aliaga recordó que, durante la campaña electoral, la ahora presidenta Keiko Fujimori le aseguró que la primera fase del proyecto de los trenes sí llegaría a ponerse en funcionamiento.

Ministro Rafael Rey indica que trenes Caltrain para Lima no fueron exactamente una donación

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, hizo una precisión sobre la adquisición de los trenes Caltrain por parte de la Municipalidad de Lima y explicó que la operación no puede considerarse propiamente una donación, pues habría implicado el desembolso de varios millones de dólares a favor de la empresa estadounidense.

No obstante, aclaró que el proceso se encuentra actualmente a cargo de ProInversión y no del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Por ello, recomendó acudir a dicha entidad para conocer el futuro de los trenes y una posible fecha para el inicio de sus operaciones.

“Pregunten en el municipio, se pagó varios millones de dólares directamente a Caltrain, o sea, no fue exactamente una donación, eso es todo lo que he dicho. El tema está bajo responsabilidad de ProInversión”, manifestó.

Ante las protestas y bloqueos registrados en Pucallpa por el incremento del precio de los combustibles, el titular del MTC señaló que la situación será evaluada en el Consejo de Ministros.

Rey explicó que la atención de esta problemática recae principalmente en el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, señaló que se evalúa la posibilidad de implementar algún mecanismo de subsidio para mitigar el impacto del alza de los precios de los combustibles.

El ministro también se refirió al contexto internacional que ha provocado el incremento del precio de los combustibles y cuestionó la gestión de Petroperú durante los últimos años. Según sostuvo, la empresa estatal ha acumulado millonarias pérdidas que finalmente han representado un costo para el Estado.

“En el Perú tenemos años de ineficiencia de una empresa inmensa como Petro Perú que nos ha quitado miles de millones de soles del bolsillo, eso es un tema que hay que solucionar de alguna manera”, sostuvo.