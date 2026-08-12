El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna, dijo que para la reunión que debe tener pronto con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, priorizó: la seguridad ciudadana, la recuperación del terreno que ocupa el club Libertad, la erosión del borde costero y la generación de trabajo para los jóvenes.

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La autoridad dirigió una comunicación a la mandataria, por segunda vez, haciéndole conocer a nombre de la comunidad los temas priorizados para una reunión de trabajo.

Lo primero es ver la seguridad ciudadana, donde hemos venido consiguiendo resultados alentadores en busca de recuperar la tranquilidad en Trujillo. Otro tema es el terreno que ocupa el Club Libertad; el tercero es el borde costero y finalmente la generación de trabajo para los jóvenes que egresan de universidades o institutos, los que necesitan trabajar y viviendas dignas, señaló.

Respecto al último punto dijo que no hay mayor alegría para los padres que ver trabajando a sus hijos. Esperamos que la presidenta nos atienda pronto y nos ayude a atender estos temas que son prioritarios en Trujillo.

Es una vergüenza la destrucción de nuestras playas. El puerto Salaverry es beneficioso para empresarios de la agroexportación o quienes hacen importaciones, pero es muy dañino para la población, a la que le han destruido la vida, señaló.

El Estado tendrá que ver alguna alternativa de solución para devolver las playas a Trujillo. Huanchaco, que era un sitio turístico, está destruido; Víctor Larco ya no tiene playa y en Moche hay mucha gente que se perjudica por la inacción que hubo, acotó.

Es una vergüenza tener que subir al pie del cerro y a las lomas llevando tanques de agua para la subsistencia de las familias humildes y desde allí ver miles de hectáreas de caña de azúcar que hay.

VIVIENDAS

Muchos tienen que ir a vivir a los cerros por falta de viviendas, pero hay una gran planicie de una agroindustrial. Creo que las mejores zonas tienen que ser para que las familias vivan allí. La gente no puede seguir viviendo en los cerros, enfatizó.

Quisiéramos ver urbanizaciones construidas por el Estado o la empresa privada, pero a precios accesibles, y eso no se ve. Los jóvenes tienen pareja e hijos, pero no consiguen trabajo y no tienen una vivienda digna. Se necesita generar eso, añadió.

El alquiler de una casa consume más de media remuneración mínima vital, el transporte y la alimentación también demandan recursos y de allí nos estamos preguntando por qué hay tanta criminalidad o delincuencia en los jóvenes. Es porque el Estado no atacó con determinación los factores que contribuyen a ello, reveló.

Por otra parte, precisó que la MPT solo titula a quienes ocupan casas en lugares seguros, a diferencia de otras gestiones municipales, y que donde la gente tenga algo de riesgo se tendrá que hacer los sistemas de adecuación.