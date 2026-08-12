El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, hizo una precisión sobre la adquisición de los trenes Caltrain por parte de la Municipalidad de Lima y explicó que la operación no puede considerarse propiamente una donación, pues habría implicado el desembolso de varios millones de dólares a favor de la empresa estadounidense.

No obstante, aclaró que el proceso se encuentra actualmente a cargo de ProInversión y no del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Por ello, recomendó acudir a dicha entidad para conocer el futuro de los trenes y una posible fecha para el inicio de sus operaciones.

“Pregunten en el municipio, se pagó varios millones de dólares directamente a Caltrain, o sea, no fue exactamente una donación, eso es todo lo que he dicho. El tema está bajo responsabilidad de ProInversión”, manifestó.

Ante las protestas y bloqueos registrados en Pucallpa por el incremento del precio de los combustibles, el titular del MTC señaló que la situación será evaluada en el Consejo de Ministros.

Rey explicó que la atención de esta problemática recae principalmente en el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, señaló que se evalúa la posibilidad de implementar algún mecanismo de subsidio para mitigar el impacto del alza de los precios de los combustibles.

El ministro también se refirió al contexto internacional que ha provocado el incremento del precio de los combustibles y cuestionó la gestión de Petroperú durante los últimos años. Según sostuvo, la empresa estatal ha acumulado millonarias pérdidas que finalmente han representado un costo para el Estado.

“En el Perú tenemos años de ineficiencia de una empresa inmensa como Petro Perú que nos ha quitado miles de millones de soles del bolsillo, eso es un tema que hay que solucionar de alguna manera”, sostuvo.