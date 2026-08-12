El Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, en Junín, registró aproximadamente 56 casos de adolescentes que se convirtieron en madres entre enero y julio de este año, una cifra que refleja la persistencia del embarazo adolescente en la región.

Yurisan Padilla Huaroc, obstetra especialista en emergencias obstétricas y coordinadora del consultorio de planificación familiar del establecimiento, señaló que la desinformación y el desconocimiento sobre el uso adecuado de los métodos anticonceptivos forman parte de los factores relacionados con esta problemática.

De acuerdo con la información proporcionada, los casos atendidos comprenden embarazos derivados de relaciones sexuales consentidas y no consentidas.

Advierten sobre riesgos del embarazo adolescente

El Hospital El Carmen indicó que las gestaciones durante la adolescencia son consideradas de alto riesgo obstétrico, debido a que el organismo de las menores todavía se encuentra en proceso de desarrollo y maduración.

Frente a esta situación, el establecimiento de salud desarrolla acciones para promover la prevención del embarazo adolescente y brindar información sobre planificación familiar.

Una de las estrategias consiste en difundir información sobre métodos anticonceptivos a través de redes sociales, contenidos audiovisuales y ferias informativas dirigidas principalmente a la población joven.

Hospital promueve acceso a métodos anticonceptivos

Desde el 3 de agosto, el establecimiento desarrolló actividades por el Día de la Planificación Familiar, que culminaron con una jornada de atención integral.

Durante las actividades, el personal de salud brindó orientación sobre salud sexual y reproductiva, además de facilitar el acceso gratuito a métodos anticonceptivos.

Padilla Huaroc recordó que los servicios de planificación familiar se encuentran disponibles para la población y exhortó a los adolescentes a acudir a los consultorios para recibir información y orientación de profesionales de salud.

Prevención del embarazo adolescente en Junín

El establecimiento busca que los adolescentes puedan acceder a información confiable antes de tomar decisiones relacionadas con su salud sexual y reproductiva.

Las acciones preventivas adquieren especial relevancia frente a los casos registrados durante los primeros siete meses del año y la necesidad de reducir los embarazos durante esta etapa de la vida.

En los casos vinculados a relaciones sexuales no consentidas, corresponde además la intervención y aplicación de los protocolos de protección establecidos por las autoridades competentes.