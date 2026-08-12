Las intensas lluvias registradas en el distrito de San Pedro de Pillao, provincia de Daniel Alcides Carrión, provocaron el desborde de canales y la inundación de viviendas, dejando seis inmuebles inhabitables y otros cuatro afectados.

El agua y la fuerza de las precipitaciones ocasionaron el colapso de techos y paredes de varias viviendas construidas con material rústico, principalmente adobe. Además, las familias reportaron daños en sus bienes y enseres.

Ante la emergencia, personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao acudió a la zona para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y determinar la situación de las familias damnificadas y afectadas.

Asimismo, el caso será registrado en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad), mientras las autoridades coordinan la entrega de bienes de ayuda humanitaria para atender a las familias afectadas.

Los pobladores permanecen preocupados ante la posibilidad de que continúen las lluvias y se produzcan nuevas inundaciones o deslizamientos, por lo que solicitan una atención urgente en las zonas afectadas.