Tras el sismo, una menor vuelve a tener esperanza de caminar gracias a exitosa operación en el Hospital El Carmen. Abigail H.T., de 10 años, fue sometida a una compleja cirugía para tratar las fracturas de ambos fémures que sufrió cuando una roca aplastó el vehículo en el que viajaba durante el sismo del pasado 6 de agosto.

Especialistas en traumatología pediátrica realizaron durante tres horas un enclavijamiento endomedular con clavos elásticos (TENS), procedimiento que permitió estabilizar ambas fracturas.

La menor se encuentra en su segundo día pos-operatorio y evoluciona favorablemente. Su padre agradeció al personal médico por la atención brindada y expresó su esperanza de que Abigail pueda recuperarse, volver a caminar y retomar sus clases y actividades cotidianas.