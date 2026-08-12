Un total de 97 119 jóvenes de Arequipa sufragarán por primera vez en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, las cuales se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre, según el padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

TE PUEDE INTERESAR: TC sesionará en Arequipa para resolver 134 procesos en 3 días

Según la entidad, el grupo está conformado por ciudadanos que alcanzaron la mayoría de edad después de las ERM 2022. Del total, 49 408 son hombres (representados en el 50.9%) y 47 711 son mujeres (49.1%), con una diferencia de 1 697 electores entre ambos grupos.

Además, Arequipa se ubica en el noveno lugar a nivel nacional en cantidad de jóvenes que debutarán en las urnas, por detrás de Lima (688 579), Piura (156 186), La Libertad (148 188), Cajamarca (117 434), Cusco (103 471), Junín (101 383), Loreto (101 198), Lambayeque (97 460); Arequipa y Áncash (86 377).

Entre las diez regiones con mayor número de electores primerizos se concentran 1 697 395 electores, equivalentes al 71,9 % del total nacional.

Reniec precisó que dentro del padrón electoral también figuran todos los ciudadanos que alcanzarán la mayoría de edad hasta el mismo día de la elección, por lo que están habilitados para dicha jornada electoral.

Cabe mencionar que en estos comicios, los arequipeños elegirán gobernador, vicegobernador y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores provinciales y distritales para el periodo 2027-2030.