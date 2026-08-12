La región continúa expuesta a la posibilidad de un terremoto de gran magnitud, una amenaza que obliga a reforzar la preparación de las familias ante una emergencia que podría presentarse a cualquier hora. Desde la Municipalidad Provincial de Ica se advirtió que la población debe conocer sus zonas seguras y rutas de evacuación, especialmente por tratarse de una región con constante actividad sísmica.

Por la prevención

Walther Mendoza Martínez, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Ica, advirtió que un movimiento de magnitud 8.0 tendría consecuencias severas para la ciudad, principalmente en las edificaciones más vulnerables. “Un evento de 8.0 es un impacto tremendo. Muchas edificaciones van a caer”, manifestó, al señalar que la preparación busca reducir las lesiones y pérdidas humanas que podría dejar un desastre de esta naturaleza.

Uno de los principales puntos de preocupación son las viviendas de adobe que todavía existen en diferentes sectores. Mendoza explicó que este tipo de construcciones representa una condición de vulnerabilidad frente a un fuerte terremoto, por lo que sus ocupantes deben tener prevista una evacuación inmediata. También recomendó evitar la autoconstrucción y recurrir a profesionales que garanticen mejores condiciones de seguridad en las nuevas edificaciones.

La preparación debe comenzar dentro de cada vivienda. Las familias necesitan identificar previamente sus zonas seguras internas, reconocer las salidas y establecer hacia dónde evacuar una vez que el movimiento lo permita. En centros comerciales, instituciones y otros establecimientos también resulta necesario ubicar estos espacios y conocer las rutas de evacuación para evitar desorden durante una emergencia.

Otro peligro durante un terremoto es el pánico colectivo, debido a que una evacuación descontrolada podría provocar caídas, golpes y otras situaciones que incrementen el número de afectados.

“Tenemos que cambiar el chip de que estamos en una zona altamente sísmica y un sismo de esa naturaleza puede ocurrir en cualquier hora del día y de la noche”, sostuvo Mendoza, al pedir mayor conciencia y responsabilidad.

La advertencia adquiere especial importancia en Ica por los antecedentes sísmicos de la región. Durante el primer Simulacro Nacional Multipeligro de mayo de este año, las autoridades ya trabajaron bajo un escenario hipotético de magnitud 8.0, precisamente para medir la capacidad de respuesta ante un evento de grandes proporciones. Defensa Civil ha recomendado que las familias reconozcan sus rutas de evacuación, ubiquen zonas seguras y mantengan preparada una mochila de emergencia.

En ese contexto, este viernes 14 de agosto, a las 3:00 de la tarde, se desarrollará el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, fecha y horario confirmados por INDECI. En Ica, la Municipalidad Provincial ha convocado a la ciudadanía y las instituciones a participar, teniendo como punto focal el colegio Margarita Santana de Benavides y los establecimientos comerciales aledaños. El ejercicio permitirá evaluar la capacidad de respuesta y practicar acciones como ubicarse inicialmente en zonas seguras y posteriormente evacuar hacia puntos de reunión.

EL DATO: El 15 de agosto del 2007, la región Ica fue devastada por un terremoto de 7.9 que dejó cientos de muertos y miles de heridos.

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