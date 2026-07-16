La región Ica continúa registrando una intensa actividad sísmica. De acuerdo con los reportes del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en menos de dos días se han contabilizado nueve sismos, la mayoría con epicentro frente al litoral iqueño y magnitudes que oscilaron entre 3.6 y 4.6.

Múltiples temblores

La secuencia sísmica se inició la noche del 13 de julio, cuando a las 9:55 p. m. se registró un movimiento telúrico de magnitud 3.7, con una profundidad de 38 kilómetros y epicentro ubicado a 87 kilómetros al suroeste de Ica. El IGP estimó una intensidad de II-III en la ciudad.

El segundo sismo ocurrió el 14 de julio, a la 1:32 p. m., con una magnitud de 3.6 y una profundidad de 63 kilómetros. En esta ocasión, el epicentro fue localizado a 25 kilómetros al noroeste de La Tinguiña, con una intensidad de II-III. Ese mismo día, a las 4:19 p. m., se produjo un tercer sismo de magnitud 3.8, con una profundidad de 37 kilómetros y epicentro a 88 kilómetros al suroeste de Ica. Horas después, a las 7:33 p. m., se reportó un cuarto movimiento de magnitud 4.0, localizado a 92 kilómetros al suroeste de la ciudad.

El sismo de mayor intensidad de la secuencia ocurrió a las 9:40 p. m. del 14 de julio, cuando el IGP registró un sismo de magnitud 4.6, con una profundidad de 34 kilómetros y epicentro ubicado a 108 kilómetros al suroeste de Ica. La intensidad fue estimada entre II y III.

La actividad sísmica continuó esa misma noche con dos nuevos movimientos. El primero se registró a las 11:07 p. m., con una magnitud de 4.0 y una profundidad de 31 kilómetros, mientras que el segundo ocurrió a las 11:40 p. m., alcanzando una magnitud de 4.1 y una profundidad de 32 kilómetros, ambos con epicentro frente a las costas de Ica.

La secuencia se prolongó durante la tarde del 15 de julio. A las 4:54 p. m., el IGP reportó un nuevo sismo de magnitud 4.0, con una profundidad de 25 kilómetros y epicentro ubicado a 113 kilómetros al suroeste de Ica.

Menos de una hora después, a las 5:43 p. m., se registró otro movimiento telúrico de magnitud 4.0, con una profundidad de 23 kilómetros y epicentro localizado a 94 kilómetros al suroeste de Ica, confirmando la continuidad de la actividad sísmica en el litoral de la región.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas ni daños materiales como consecuencia de esta seguidilla de movimientos telúricos.

Población debe mantenerse preparada

El director de la Dirección Desconcentrada de INDECI en Ica, Fabrizio Velásquez, señaló que los recientes movimientos sísmicos no causaron daños, pero recordó que la región se encuentra en una zona de alta actividad tectónica y debe estar preparada para un evento de mayor magnitud.

“Son movimientos que no han sido percibidos por la población; sin embargo, es importante resaltarlos porque es una forma en que la naturaleza nos llama la atención para estar preparados y fortalecer una cultura de resiliencia”, manifestó.

Velásquez indicó que estos eventos también representan una oportunidad para que las autoridades evalúen su capacidad de respuesta frente a un eventual desastre de mayor magnitud.

Respecto a las posibles consecuencias de los recientes movimientos telúricos, precisó que no se han reportado afectaciones personales ni daños materiales, debido a que los sismos se originaron a profundidades superiores a los 30 kilómetros.

“No hay afectaciones ni daños. Estamos hablando de profundidades mayores a 30 o 40 kilómetros. Hemos tenido la suerte de que no se ha dado un escenario de mayor impacto, pero es importante que la población permanezca atenta”, señaló.

Consultado sobre las razones de la frecuencia de estos eventos sísmicos, el director explicó que la región forma parte de una zona donde se acumula energía tectónica producto de la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.

Según indicó, estudios realizados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) identifican la existencia de “bolsones de energía” frente a las costas de Lima, Ica y Arequipa, los cuales, en algún momento, liberarán la energía acumulada.

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