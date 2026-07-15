La provincia de Ica registró cuatro movimientos sísmicos en menos de 24 horas, de acuerdo con los reportes emitidos por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Hasta el cierre de este informe, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas.

Temblores leves

El primer sismo ocurrió el lunes 13 de julio, a las 9:55 de la noche, con una magnitud de 3.7 y una profundidad de 38 kilómetros. Su epicentro se localizó a 87 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ica y fue percibido con una intensidad de II-III.

El segundo sismo se registró el martes 14 de julio, a la 1:32 de la tarde, con una magnitud de 3.6 y una profundidad de 63 kilómetros. El epicentro fue ubicado a 25 kilómetros al noroeste del distrito de La Tinguiña, donde alcanzó una intensidad de II-III.

Horas más tarde, a las 4:19 p. m., un tercer movimiento telúrico de magnitud 3.8 y una profundidad de 37 kilómetros tuvo su epicentro a 88 kilómetros al suroeste de Ica. En esta ocasión, la intensidad reportada fue de III en la ciudad.

El cuarto sismo se produjo a las 7:33 p. m. del mismo martes. Según el IGP, alcanzó una magnitud de 4.0 y se originó a una profundidad de 38 kilómetros. El epicentro fue localizado a 92 kilómetros al suroeste de Ica.

Los cuatro sismos ocurrieron en una zona de alta actividad sísmica, característica del litoral peruano por la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre afectaciones a la población ni daños en infraestructura.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO