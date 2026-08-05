Tras cumplirse este 5 de agosto el plazo establecido en el cronograma electoral para la admisión de listas y la presentación de renuncias rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, explicó la situación legal de los postulantes que opten por retirarse de la contienda.

Durante una conferencia de prensa, el titular del ente electoral precisó que la renuncia de un candidato no implica su retiro automático de la contienda. Esta aclaración se dio luego de que Luis Rubio anunciara su renuncia a la candidatura por la alcaldía de Lima.

“Las renuncias no son automáticas, son sujetas a un proceso de evaluación y necesitan ciertos requisitos”, indicó Burneo.

Luego de recibir la documentación, el órgano electoral de primera instancia revisa la solicitud y emite un pronunciamiento. Si el pedido de renuncia no es aceptado, el postulante puede recurrir en apelación ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

En esta etapa del proceso electoral, el JNE anunció la puesta en marcha de una nueva plataforma web que permitirá transparentar el avance de las inscripciones. La herramienta permitirá a los ciudadanos consultar en tiempo real el estado de las fórmulas y listas presentadas por las organizaciones políticas a nivel nacional. En Lima Metropolitana, de las 29 listas registradas, 21 ya fueron admitidas.

Desde ahora, las Elecciones Regionales y Municipales 2026 entran en una nueva fase: la revisión de tachas ciudadanas y posibles exclusiones. Este proceso estará basado en la fiscalización de las hojas de vida de los candidatos realizada por los 91 JEE desplegados en todo el país.

Como parte del cronograma electoral, el organismo busca publicar el padrón definitivo de candidatos el 5 de septiembre. La tarea implica revisar y procesar los datos de aproximadamente 100 mil postulantes a nivel nacional.

Rubio renuncia a postular a la alcaldía de Lima y deja el camino libre a López-Aliaga

En nuestro país, el artículo 194 de la Constitución establece que “no hay reelección inmediata para los alcaldes”, una prohibición que aparenta ser categórica, pero que el líder de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, estaría en posibilidad de eludir.

Y es que el candidato a burgomaestre de Lima por dicho partido, Luis Rubio, presentó ayer su “renuncia irrevocable” a tal postulación. La lista que encabezaba se mantendría en carrera para los comicios de octubre con los aspirantes al Concejo Metropolitano. Sin embargo, López-Aliaga, como primer regidor –es decir, teniente alcalde– podría asumir la alcaldía de la capital si obtienen el triunfo.

Así lo adelantaron diversos especialistas en materia electoral como Silvia Guevara y Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Guevara refirió que la renuncia deberá ser aceptada, lo que podría convertir en alcalde al primer regidor de la lista de Renovación Popular, si este obtiene la victoria.

En diálogo con Canal N, subrayó que la dimisión de Rubio no invalida la lista de postulantes a regidores.

La misma opinión expresó Tuesta en su cuenta de X. “Así se cierra el círculo para darle la vuelta a la norma que prohíbe la reelección de alcalde”, añadió.

A TIEMPO

De acuerdo con el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), hasta hoy hay plazo para la renuncia de candidatos y retiro de listas.

En su solicitud, presentada ayer a las 11:00 a.m., en el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, Rubio se limita a mencionar que su decisión obedece a “razones estrictamente personales”.

Por la tarde, López-Aliaga emitió un comunicado en el que aseguró no tener autorización para dar detalles, aunque agregó que “circunstancias muy personales” impidieron a Rubio continuar.