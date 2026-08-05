Las inspecciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) tienen como finalidad verificar que las empresas cumplan con la legislación laboral y las normas de seguridad y salud en el trabajo.

No obstante, diversos incumplimientos continúan generando sanciones económicas y contingencias legales para los empleadores. Ante este escenario, Óscar Aparicio, especialista del Estudio Rodríguez Abogados & Asociados, comparte cinco recomendaciones para reducir el riesgo de multas durante una fiscalización.

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1. Sustentar adecuadamente los contratos de trabajo

El especialista señala que las modalidades de contratación deben ajustarse a los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Asimismo, advierte que uno de los incumplimientos detectados con frecuencia durante las inspecciones es el uso de contratos temporales sin el debido sustento técnico y jurídico.

2. Cumplir con el pago de los beneficios laborales

Las empresas deben efectuar oportunamente el pago de beneficios como:

Gratificaciones.

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Vacaciones.

Asignación familiar.

Otros beneficios establecidos por ley.

Además, recomienda conservar la documentación física o digital que acredite dichos pagos para facilitar cualquier proceso de fiscalización.

3. Mantener al día las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

Otro aspecto que SUNAFIL suele revisar es el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Entre ellas se encuentran la actualización de registros obligatorios, la realización de capacitaciones y la implementación de medidas preventivas para proteger a los trabajadores.

4. Llevar un adecuado control de la jornada laboral

Registrar correctamente los horarios de ingreso, salida y las horas extras de los trabajadores permite demostrar el cumplimiento de la normativa laboral y prevenir posibles controversias durante una inspección.

5. Organizar la documentación antes de una inspección

El especialista recomienda mantener ordenados y disponibles los principales documentos laborales, entre ellos:

Contratos de trabajo.

Boletas de pago.

Registros de asistencia.

Documentación relacionada con las obligaciones laborales.

Contar con esta información facilitará la atención de los requerimientos formulados por SUNAFIL y contribuirá a reducir el riesgo de sanciones.

Preparación y autoevaluación

Óscar Aparicio destacó la importancia de que las empresas revisen periódicamente el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

“La mejor forma de afrontar una inspección es prepararse autoevaluando el cumplimiento de las normas sociolaborales, lo que también fortalece la relación entre la empresa y sus trabajadores”, afirmó.