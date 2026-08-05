Integrantes de los comedores populares de la provincia de Huancayo realizaron una protesta frente a la Municipalidad Provincial para exigir la entrega de productos alimenticios, denunciando que permanecen desabastecidos desde hace casi cinco meses. Las manifestantes señalaron que esta situación afecta la atención de niños, adultos mayores, gestantes y otras personas en condición de vulnerabilidad que dependen del servicio.

Durante la movilización, las madres realizaron un “cacerolazo” con ollas, cucharones y platos vacíos, además de portar carteles con mensajes como “Necesitamos comida digna”, “Funcionarios incapaces” y “Los comedores populares alimentan al pueblo”. En medio de la protesta, también colocaron una pollera santiaguera al gerente de Desarrollo Social, Yimer Quispe Paitán, como muestra de su rechazo por la demora en la distribución de alimentos.

Una de las dirigentes indicó que, ante la falta de abastecimiento, las integrantes de los comedores han continuado preparando alimentos con recursos propios para no suspender la atención a la población más necesitada.

“Nos han olvidado. Estamos desabastecidos casi cinco meses y no podemos dejar a los niños y ancianos sin un plato de comida. Y ahora nos enteramos que la municipalidad ni siquiera ha realizado el requerimiento para adquirir los productos”, manifestó.

Las manifestantes solicitaron a la Municipalidad Provincial de Huancayo agilizar la compra y distribución de alimentos para garantizar la continuidad del servicio en los comedores populares.

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