Tras la muerte de Gregoria Mamani, de 69 años, quien falleció luego de ser atacada por dos perros de raza rottweiler en el distrito de Sabandía, la municipalidad distrital recordó a los vecinos que se encuentra vigente la Ordenanza Municipal N.° 004-2022-MDS, que regula la tenencia y el registro de canes, además de establecer obligaciones y sanciones para los propietarios.

La comuna exhortó a los dueños de mascotas, especialmente de razas consideradas potencialmente peligrosas, a cumplir con el registro obligatorio de sus animales y a respetar las medidas de seguridad para su circulación, como el uso de correa y bozal cuando transiten por la vía pública.

El registro se realiza en la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, ubicada en el pasaje La Ronda, detrás de la posta de Sabandía, de lunes a viernes entre las 8:00 y las 16:30 horas.

Para inscribir a un can, el propietario debe proporcionar información como el nombre del animal, fecha de nacimiento, edad, características físicas, antecedentes de agresividad y una fotografía. Además, debe consignar sus datos personales, entre ellos nombre completo, DNI, dirección y número telefónico. Si el animal cambia de propietario, también debe registrarse la información del nuevo responsable.

La ordenanza exige, además, presentar una declaración jurada de propiedad, el carné de vacunación y la constancia de vacunación antirrábica. En el caso de perros considerados potencialmente peligrosos, el propietario también debe acreditar, mediante un certificado emitido por el Colegio de Psicólogos, que se encuentra apto para asumir la tenencia del animal.

MULTAS POR INCUMPLIR LA ORDENANZA

La normativa contempla sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones. Entre ellas figura una multa equivalente al 20% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por conducir a un perro por parques, alamedas o vías públicas sin correa, bozal o la licencia correspondiente.

Asimismo, se establece una multa del 50% de la UIT por criar animales que alteren la tranquilidad de los vecinos, no contar con la constancia de vacunación antirrábica, mantener a los canes en condiciones inadecuadas de higiene, salud, alimentación o comodidad, así como por abandonarlos en la vía pública.

El recordatorio de la municipalidad se produce luego del ataque ocurrido la mañana del 2 de agosto en el sector de Umapalca, donde Gregoria Mamani perdió la vida tras ser agredida por dos rottweiler. Por este caso, la Fiscalía ha iniciado una investigación contra la propietaria de los animales para determinar las responsabilidades correspondientes.