La presidenta Keiko Fujimori sostendrá este miércoles una reunión con el canciller Carlos Espá para revisar los últimos preparativos de la visita oficial que realizará el papa León XIV al Perú en noviembre. El encuentro estará dedicado a coordinar la planificación del viaje apostólico y definir aspectos pendientes antes de la llegada del Santo Padre.

Según la convocatoria difundida por la Presidencia de la República, la reunión forma parte del trabajo que el Ejecutivo desarrolla junto con las instituciones responsables de la organización del evento. Las coordinaciones buscan garantizar el desarrollo de las actividades previstas durante la permanencia del pontífice en el país.

Autoridades informarán avances

Al término del encuentro, la presidenta y el ministro de Relaciones Exteriores ofrecerán declaraciones a la prensa. Se espera que informen sobre el estado de las coordinaciones y las acciones adoptadas para la organización de la visita.

El viaje apostólico se desarrollará del 11 al 17 de noviembre. Durante ese periodo, León XIV cumplirá actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa como parte de una gira por Sudamérica que también incluirá Uruguay y Argentina.

La Diócesis de Chiclayo dio a conocer parte de la agenda que cumpliría el papa León XIV durante su visita a Lambayeque. El programa considera actividades en lugares vinculados con la labor pastoral que realizó cuando fue obispo de dicha jurisdicción.

Entre las principales actividades figura una misa multitudinaria que se celebrará en Lambayeque. El acto formará parte de las ceremonias centrales programadas para el recorrido pastoral del Santo Padre.

Además, el itinerario contempla visitas a la Catedral de Chiclayo, el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La agenda también incluye desplazamientos hacia las localidades de Santa Cruz y Saña, consideradas puntos representativos para la Iglesia local.