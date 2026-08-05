El Gobierno Regional (GORE) La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC), continúa ejecutando trabajos de mejoramiento vial en los sectores Nuevo Jerusalén y El Mirador, ubicados en la parte alta del distrito de La Esperanza, con el objetivo de brindar mejores condiciones de tránsito y una mayor seguridad para la población.

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Como parte de esta intervención, ya se han rehabilitado más de 3 kilómetros de vías que por años presentaban un marcado deterioro, dificultando el desplazamiento de vehículos y peatones.

Los trabajos comprendieron la limpieza de las vías, el retiro de desmontes, el riego permanente para controlar el polvo, la colocación de material de cantera y la compactación del terreno, dejando calles más firmes y seguras para el tránsito diario.

Esta intervención beneficia directamente a más de 2,500 familias, que ahora cuentan con mejores accesos para desarrollar sus actividades fiarias.

Además, permitirá una atención más rápida de ambulancias, patrulleros de la Policía Nacional y unidades de los bomberos ante cualquier emergencia.Con el mejoramiento de estas vías, miles de familias de Nuevo Jerusalén y El Mirador cuentan ahora con accesos en mejores condiciones, facilitando su desplazamiento diario y una respuesta más rápida de los servicios de emergencia cuando sea necesario.