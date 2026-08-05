Un volquete fue grabado por un vecino cuando arrojaba desmonte al mar de Buenos Aires, en el distrito trujillano de Víctor Larco Herrera, en La Libertad.

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Durante la grabación del video, el autor del mismo cuestiona la actitud del alcalde de dicho distrito, Enrique León Clement, cuya gestión tampoco ha sido capaz de detener la contaminación que se genera en esta parte del litoral.

ATENTADO

Las imágenes fueron difundidas vía Facebook, a través de la cuenta Víctor Larco Digital. “Miren lo que están haciendo y el alcalde [...] durmiendo, tranquilo. Enrique León Clement, ¿qué fue? ¿Así dices que te preocupas de Víctor Larco Herrera?”, se le escucha decir al autor del video.

En otro momento, el vecino también critica la indiferencia de los actuales aspirantes a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco. “Ni un candidato viene acá a gritar. Nadie hace transmisión en vivo, nadie dice nada, por eso no se le cree a ninguno”, expresó.

Por el ángulo del video, se presume que fue grabado en el sector Buenos Aires sur. El conductor aprovechó que la zona no se encuentra enrocada para acercar el vehículo al mar y arrojar el desmonte desde una altura de más de cinco metros.

CÓMPLICES

En diálogo con Correo, el biólogo pesquero Carlos Bocanegra García lamentó la desidia de las autoridades competentes y señaló que se trata de “un delito ambiental gravísimo” que debería ser atendido, de forma inmediata, por la Fiscalía y la Marina de Guerra del Perú (MGP).

“Están afectando la vida. No solamente contaminan Buenos Aires, sino también Huanchaco, en cuya semibahía se quedan depositados todos residuos que arrastra la corriente”, aseveró.