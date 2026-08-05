El influencer mexicano César Gastelum fue asesinado a balazos la noche del martes mientras realizaba una transmisión en vivo a través de sus redes sociales en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en el noroeste de México.

Gastelum, quien acumulaba más de 500.000 seguidores en TikTok, participaba en un reto junto a dos amigos, vestidos como repartidores de comida, cuando fue atacado por un hombre armado.

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El ataque quedó registrado en la transmisión

Según la información preliminar, una motocicleta con dos ocupantes se detuvo junto al grupo y el conductor disparó contra el creador de contenido, impactándolo en la cabeza.

La transmisión en vivo se interrumpió inmediatamente tras el ataque y posteriormente fue retirada de la plataforma. Sin embargo, fragmentos del video fueron difundidos por algunos medios de comunicación.

En un primer momento, la Policía reportó la muerte de un repartidor, aunque posteriormente la víctima fue identificada como César Gastelum gracias a la grabación y a testimonios recogidos en la zona.

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Autoridades investigan el crimen

El ataque ocurrió en una concurrida plaza comercial ubicada cerca de la sede de la Fiscalía de Sinaloa.

Tras el crimen, efectivos militares, policías y peritos forenses acudieron al lugar para asegurar la escena, recoger evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado un posible móvil del asesinato.

Sinaloa registra antecedentes de ataques contra creadores de contenido

El estado de Sinaloa enfrenta desde hace dos años una escalada de violencia derivada de disputas internas entre grupos del crimen organizado.

De acuerdo con medios locales, en los últimos años varios influencers han sido asesinados en la entidad, algunos de ellos presuntamente vinculados a organizaciones criminales. No obstante, las autoridades no han establecido públicamente una relación entre esos casos y el homicidio de César Gastelum.